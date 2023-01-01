Поэмы. Михаил Лермонтов (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

Несмотря на всю непохожесть поэм, представленных в этом сборнике, их объединяют общие темы любви к родному Отечеству, свободы и независимости, борьбы добра со злом. «Мцыри» – в 1837 году М.Ю. Лермонтов был сослан на Кавказ. Проезжая по Военно-Грузинской дороге, среди развалин и могильных плит поэт встретил дряхлого старика. Это был монах-горец. Старик рассказал Лермонтову, как ещё ребенком был взят в плен и отдан на воспитание в этот монастырь. Он вспоминал, как тосковал тогда по родине, как мечтал вернуться домой. Но постепенно свыкся со своей тюрьмой, втянулся в однообразную монастырскую жизнь и стал монахом. М.Ю. Лермонтов уже давно вынашивал идею создания поэмы об иноке, рвущемся на свободу. Рассказ старика был настолько созвучен собственным мыслям поэта, что помог воплотить замысел в поэму «Мцыри». «Демон» – Первый вариант «Демона» Лермонтов написал еще в 1829 году. За более чем десять лет были созданы различные редакции поэмы, в которых обстановка, действие и детали сюжета меняются, но образ главного героя сохраняет свои черты. И если в ранних вариантах поэмы действие происходит в какой-то неопределенной стране, где-то на берегу моря, в горах, то после первой ссылки на Кавказ, в 1838 году, Лермонтов создал новую редакцию. Сюжет усложнился, поэма обогатилась яркими, живыми картинами природы. Лермонтов перенёс действие на Кавказ и описал то, что видел сам. Свою работу над «Демоном» Лермонтов так и не закончил. «Бородино» – в 1837 году к 25-летию Бородинского сражения М.Ю. Лермонтов написал стихотворение «Бородино» ставшее жемчужиной лирики поэта. После выхода стихотворения В.Г. Белинский писал, что основная идея «Бородино» «жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел». Продюсер: Владимир Воробьев ©&℗ ИП Воробьев В.А. 2013 ©&℗ ИД СОЮЗ 2013



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