Поехали. Начальный курс. Рабочая тетрадь 1.2. С. И. Чернышов, А. В. Чернышова
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Поехали. Начальный курс. Рабочая тетрадь 1.2. С. И. Чернышов, А. В. Чернышова

Поехали. Начальный курс. Рабочая тетрадь 1.2. С. И. Чернышов, А. В. Чернышова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки21 мин16+

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О книге

Аудиоприложение является частью учебно-методического комплекса «Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс: Часть 1.2». Комплекс предназначен для начинающих изучать русский язык и состоит из двух частей (1.1 и 1.2). Он рассчитан в среднем на 80–120 часов аудиторной работы. Задача курса – обеспечение быстрого вывода языкового материала в речь на основе взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности. В нeм органично сочетаются коммуникативный и грамматический подходы, современная тематика и живой разговорный язык. Видеокурс с методическими рекомендациями для преподавателя размещен на сайте авторов. Для продолжения курса рекомендуется учебник «Поехали! Русский язык для взрослых. Базовый курс» (2.1. и 2.2).

Поехали слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Иностранные языки
Время
21 мин / 00:21

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