Поехали. Начальный курс. Рабочая тетрадь 1.2. С. И. Чернышов, А. В. Чернышова (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиоприложение является частью учебно-методического комплекса «Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс: Часть 1.2». Комплекс предназначен для начинающих изучать русский язык и состоит из двух частей (1.1 и 1.2). Он рассчитан в среднем на 80–120 часов аудиторной работы. Задача курса – обеспечение быстрого вывода языкового материала в речь на основе взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности. В нeм органично сочетаются коммуникативный и грамматический подходы, современная тематика и живой разговорный язык. Видеокурс с методическими рекомендациями для преподавателя размещен на сайте авторов. Для продолжения курса рекомендуется учебник «Поехали! Русский язык для взрослых. Базовый курс» (2.1. и 2.2).



Поехали слушать на видеосервисе Wink.