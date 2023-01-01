Поединок. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

А.И.Куприн – русский прозаик. В начале XX века занимал одно из ведущих мест в русской литературе. «Поединок» вышел в свет в дни разгрома русского флота при Цусиме и стал литературно-общественной сенсацией года. С большой силой и мастерством показано состояние русской армии того времени и царящ�ие в ней нравы.



Поединок слушать на видеосервисе Wink.