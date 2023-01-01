Поединок. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с замечательным русским писателем Александром Ивановичем Куприным, творчество которого отличается тончайшим и вместе с тем поразительно реалистичным изображением самых разных областей жизни. Предлагаем Вам послушать одну из лучших повестей Куприна – «Поединок». Захолустный городок на юге России, воинская часть N-ского пехотного полка. В окружении пьянства, разврата и тупой армейской жизни вырисовывается светлый, романтичный образ молодого офицера Ромашова, взросление его души и поиск ответов на простые вопросы, поставленные самой жизнью…



Поединок слушать на видеосервисе Wink.