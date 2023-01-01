WinkАудиокнигиПодземелье Кинга. Том I. Тайниковский
Подземелье Кинга. Том I. Тайниковский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези272 мин16+
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Сюжет
Первый том серии. Трейсеры – загадочные существа, способные перемещаться между мирами и Кинг – один из них. Покинув старый мир, он попал в мир Альтерии, где его ждал сюрприз. Он тот, кто должен покорить этот мир, и бросить к своим ногам. Он топор над шеей Альтерии и бич этого мира. Но хочет ли он э�того сам? Приключения, сражения и строительство собственного подземелья – все это Вас ждет в новом цикле о трейсере Кинге – «Подземелье Кинга».
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