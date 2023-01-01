Подвеска Кончиты. Анна Князева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Получив письмо от матери, которая бросила их с отцом много лет назад, Дайнека не раздумывая решила ехать в город детства – Красноярск. Случайно оказавшись в спецвагоне вместе с высокопоставленными чиновниками и олигархом, Дайнека стала свидетелем бессмысленного и жестокого убийства, и тепе�рь ей тоже угрожает опасность… Дайнека не догадывалась: в одном поезде с ней следует ее возлюбленный Джамиль. У него особая миссия – найти и доставить в столицу бриллиантовую подвеску, которую двести лет назад подарила командору Николаю Резанову его возлюбленная Кончита. Как известно, Резанов поклялся вернуться, но умер в дороге и был похоронен в Красноярске…



Подвеска Кончиты слушать на видеосервисе Wink.