Подсознание может все, или Управляем энергией желаний. Особенности психоэнергетики. Ксения Меньшикова
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Подсознание может все, или Управляем энергией желаний. Особенности психоэнергетики. Ксения Меньшикова

Подсознание может все, или Управляем энергией желаний. Особенности психоэнергетики. Ксения Меньшикова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Психология293 мин12+

Сюжет

Автор приглашает вас в увлекательное путешествие по бесконечному космосу внутреннего мира человека, знакомя читателей с особенностями нашей психоэнергетики. Эта книга посвящена свойствам астрального тела, пространству психики, в котором реализуется то, что мы привыкли называть эмоциями и желаниями. Благодаря теоретической информации, простым практическим советам и упражнениям, данным в этой книге, вы легко наладите осознанную связь с таинственным миром эмоций и желаний, чтобы правильно воспользоваться ресурсами этого пространства и ощутить его поддержку. Это гарантированно сделает вас баловнем судьбы, успешным, удачливым и даже счастливым человеком, у которого осознанные стремления совпадают с подсознательными желаниями. Издание 2-е, доработанное

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