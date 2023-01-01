Подсознание может все, или Управляем энергией желаний. Особенности психоэнергетики. Ксения Меньшикова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор приглашает вас в увлекательное путешествие по бесконечному космосу внутреннего мира человека, знакомя читателей с особенностями нашей психоэнергетики. Эта книга посвящена свойствам астрального тела, пространству психики, в котором реализуется то, что мы привыкли называть эмоциями и желаниями. Благодаря теоретической информации, простым практическим советам и упражнениям, данным в этой книге, вы легко наладите осознанную связь с таинственным миром эмоций и желаний, чтобы правильно воспользоваться ресурсами этого пространства и ощутить его поддержку. Это гарантированно сделает вас баловнем судьбы, успешным, удачливым и даже счастливым человеком, у которого осознанные стремления совпадают с подсознательными желаниями. Издание 2-е, доработанное



Подсознание может все, или Управляем энергией желаний слушать на видеосервисе Wink.