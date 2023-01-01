Подруга для мага. Вера Чиркова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вера Андреевна Чиркова – современная российская писательница, известная своими увлекательными приключенческими романами в жанре романтического фэнтези. Еe сюжетам свойственны неожиданные повороты, динамичное развитие, хитросплетения детективных интриг. Привлекают читателей и слушателей также лeгкость повествования и тонкий юмор. Слушайте завершающую часть трилогии о юном маглоре Иридосе! Герой с достоинством принимает изменения в своей жизни, взрослеет, учиться брать на себя ответственность за других. Не успел Иридос привыкнуть к роли вожака стаи и по совместительству нового главы старшего дома Дройвии, как на него навалилось множество иных забот. Нужно построить своим домочадцам жилища, решить, сколько комнат и каким образом расположить в каждом доме, какая требуется обстановка, а ещe – найти новые источники дохода, доставить по назначению грузы и женить племянника повелителя. А также сурово наказать подлецов, наживающихся на чужой боли. Кроме того, Иридос решительно желает устроить собственное счастье, несмотря на то, что в это уже никто не верит. Но сам маглор надеется на лучшее и вовсе не намерен отступать ни перед препятствиями, казалось бы, непреодолимыми, ни перед врагами, смертельно опасными…



Подруга для мага слушать на видеосервисе Wink.