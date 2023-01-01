Подросток. Федор Достоевский
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Подросток. Федор Достоевский

Подросток. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Классика, Русская литература1473 мин12+

О книге

Гениальная и бесконечно глубокая книга Достоевского «Подросток». Книга, в которой основная тема творчества великого Достоевского – тема судьбы человека, психологически и духовно не укладывающегося в привычные рамки,– обрамлена запутанным, почти «детективным» сюжетом, достойным классического «романа тайн». Книга не просто гениальная, но еще и бесконечно глубокая. «Отцы и дети» по Достоевскому? Или – интеллектуальный остросюжетный роман? Быть может, то и другое одновременно?..

Подросток слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика, Русская литература
Время
1473 мин / 24:33

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