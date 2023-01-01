Подросток. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главный герой романа – Аркадий Долгорукий – незаконнорожденный сын знатного дворянина. На протяжении всего детства его воспитанием занимались чужие люди, сверстники часто дразнили его, и он рос впечатлительным и ранимым. Будучи уже двадцатилетним юношей, Аркадий переезжает в Петербург и поступает служить секретарем у старого князя. Тут у него рождается идея – стать таким же богатым, как миллионер Ротшильд. Достичь этой цели он надеется с помощью своей оригинальной теории «упорства и непрерывности»…



Подросток слушать на видеосервисе Wink.