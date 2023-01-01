WinkАудиокнигиПодпоручик Киже. Юрий Тынянов
Подпоручик Киже. Юрий Тынянов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика70 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
«Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади и с боков стеклянною ширмою. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон…»
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