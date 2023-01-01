Поднять перископ. Книга 2. У чужих берегов. Сергей Лысак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Подводная лодка, построенная по чертежам из будущего и управляемая человеком, вернувшимся из этого будущего и прошедшего ужасы трех войн, в том числе и Битву за Атлантику, оказывается настоящим «чудо-оружием» в умелых руках. Возникая из ниоткуда, грозная субмарина наносит внезапный разящий удар и снова бесследно исчезает. Михаилу Корфу, преодолевшему пучину времени, удается изменить ход Русско-японской войны на море, переломив его в пользу России. И это сразу же вызывает яростное сопротивление во всем мире. Никому не нужна сильная Россия. Для всех будет гораздо лучше, если она превратится в сырьевой придаток «просвещенной» Европы. Первый период войны, когда Михаилу Корфу удается использовать свои прежние знания оперативной обстановки, закончился. История уже разительно изменилась. Но японский флот, хоть и понес большие потери, продолжает оставаться опасным противником.



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