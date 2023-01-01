Поднять перископ. Книга 1. Сергей Лысак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нельзя войти в одну воду дважды. Так говорили древние… Он присягал российскому императору. И он остался верен присяге. Он храбро воевал за Россию в Русско-японскую и Первую мировую войну. Но он отказался присягать большевикам и оказался сначала в стане белых, а потом в эмиграции. От него отвернулись все друзья, когда узнали, что в 1935 году он пошел на службу к недавним врагам. Но бывший врангелевский офицер, капитан первого ранга Михаил Корф, а ныне действующий фрегаттен-капитан флота гитлеровской Германии Михель Корф имеет на это серьезные причины. Никто не знает его тайны. Он ждет, когда придет его время. И он сможет вернуться в прошлое, на сорок лет назад, в холодный октябрьский день 1902 года, когда произошла удивительная встреча, круто изменившая его судьбу. И у него будет возможность пройти свой жизненный путь заново. И попытаться удержать Россию от сворачивания на ту гибельную дорогу, которая однажды уже привела ее к катастрофе. Нельзя войти в одну воду дважды. Но попытаться стоит…



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