Поднять паруса! Илья Ильин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Илья Ильин (наст. имя Илья Хасанович Чвыр) – российский журналист, драматург, детский писатель. Действие детской повести «Поднять паруса!» происходит в последней четверти XVIII века, во времена царствования Екатерины Великой. Сюжетную основу книги составила ранняя биография реального исторического деятеля – знаменитого русского мореплавателя и путешественника Василия Михайловича Головнина. Герой повести – двенадцатилетний отпрыск старинного дворянского рода. После смерти отца и матери он отдан опекунами-родственниками в Морской кадетский корпус. Василия ждeт полная приключений поездка в Кронштадт, нелeгкая учeба и корабельная служба. В победоносных боях со шведской эскадрой он получает боевое крещение и первую награду… Послушайте увлекательную историю юного гардемарина, а заодно узнайте массу интересного о российском парусном флоте, о бурных событиях «золотого века» Екатерины.



Поднять паруса! Илья Ильин слушать на видеосервисе Wink.