Подлинный Сократ. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение книги «Невероятные приключения кота Сократа». Жизнь продолжается – Сократ познаeт школу жизни, расширяет кругозор, становится мудрее. Сократ – настоящий, подлинный философ. Но самое главное – кот априори не напишет про себя плохую книгу. Не верите? Слушайте!!!



Подлинный Сократ слушать на видеосервисе Wink.