Подлинный Сократ. Михаил Самарский
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Подлинный Сократ. Михаил Самарский

Подлинный Сократ. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

8.22020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература406 мин12+

Сюжет

Продолжение книги «Невероятные приключения кота Сократа». Жизнь продолжается – Сократ познаeт школу жизни, расширяет кругозор, становится мудрее. Сократ – настоящий, подлинный философ. Но самое главное – кот априори не напишет про себя плохую книгу. Не верите? Слушайте!!!

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