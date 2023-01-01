WinkАудиокнигиПодлинный Сократ. Михаил Самарский
Подлинный Сократ. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн
8.22020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература406 мин12+
Сюжет
Продолжение книги «Невероятные приключения кота Сократа». Жизнь продолжается – Сократ познаeт школу жизни, расширяет кругозор, становится мудрее. Сократ – настоящий, подлинный философ. Но самое главное – кот априори не напишет про себя плохую книгу. Не верите? Слушайте!!!
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