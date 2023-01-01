WinkАудиокнигиПодходим друг другу. Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения. Амир Левин, Рейчел Хеллер. Ключевые идеи книги
Подходим друг другу. Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения. Амир Левин, Рейчел Хеллер. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Саморазвитие, Зарубежная литература34 мин16+
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Сюжет
"В современном мире царит культ независимого и самодостаточного человека, для которого близкие отношения — не самое главное в жизни. Куда важнее сохранить идеал свободы и не оказаться в ловушке семейного быта. Может, поэтому вокруг столько одиноких людей? Но есть те, кто вопреки новому тре�нду не мыслит жизни без пары. «Любит — не любит» — словно на ромашке гадают они каждый день, глядя на своего партнера.
Профессиональные психологи Амир Левин и Рэйчел Хеллер показывают, как можно избежать обеих крайностей. Вооружившись научными данными и случаями из практики, они помогают найти в отношениях баланс надежности, эмоциональной привязанности и свободы."
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