Подходим друг другу. Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения. Амир Левин, Рейчел Хеллер. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"В современном мире царит культ независимого и самодостаточного человека, для которого близкие отношения — не самое главное в жизни. Куда важнее сохранить идеал свободы и не оказаться в ловушке семейного быта. Может, поэтому вокруг столько одиноких людей? Но есть те, кто вопреки новому тре�нду не мыслит жизни без пары. «Любит — не любит» — словно на ромашке гадают они каждый день, глядя на своего партнера.

Профессиональные психологи Амир Левин и Рэйчел Хеллер показывают, как можно избежать обеих крайностей. Вооружившись научными данными и случаями из практики, они помогают найти в отношениях баланс надежности, эмоциональной привязанности и свободы."





Подходим друг другу слушать на видеосервисе Wink.