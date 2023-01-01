Подельник века. Николай Свечин, Денис Нижегородцев (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга от Николая Свечина и Дениса Нижегородцева о попаданцах в Москву 1912 года…



Фирменный Свечинский стиль, описания жизни Москвы и москвичей, основанные на крепкой исторической базе. Капитан полиции Юрий Владимирович Бурлак по заданию ФСБ снова отправляется в прошлое, в 1912 год. Невероятные перемещения во времени уже стали для него почти рутиной: ну прошлое, ну старая Москва, что тут особенного? Вот только эту миссию можно назвать судьбоносной. Дело в том, что Юрию стало известно о готовящемся покушении на императора Николая Второго. Критически мало времени остается на то, чтобы вычислить террориста и обезвредить его. И тут Бурлака обвиняют в поджоге дома коллежского секретаря Двуреченского. Досадная случайность? Но отныне прошлое начинает развиваться вовсе не так, как написано в учебниках по истории…



Нам, соавторам с 25-летним стажем, любопытен тандем Свечина и Нижегородцева. Интересно, кто отвечал за царя, кто за революционеров… В любом случае собираемся следить за похождениями Бурлака!



Анна и Сергей Литвиновы – писатели, мастера современной остросюжетной прозы.



Очень ждал второй книги в этой серии, и она не разочаровала! Потому что и первая – «Пуля времени» – очень кинематографична. У тандема Свечина-Нижегородцева сложные неоднозначные герои, много действия, вкусная и для многих незнакомая арена событий, где главный герой из 2023-го попадает в 1912 год. Читается на одном дыхании. А поскольку авторы расставили по ходу много крючков на продолжение, оставалось только дождаться новых и неожиданных поворотов в истории полицейского-попаданца!



Дмитрий Котов, директор Высшей школы креативных индустрий Плехановского университета, приглашенный преподаватель Института кино НИУ ВШЭ



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