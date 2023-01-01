Поддай пару!. Терри Пратчетт
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Поддай пару!. Терри Пратчетт

Поддай пару!. Терри Пратчетт (книга, 2013) слушать онлайн

2013, Аудиокнига
Фэнтези, Зарубежная литература1001 мин16+
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Сюжет

Мокриц фон Липвиг как никогда доволен своей жизнью. После публичного признания в мошенничестве он все еще жив. Почтамт, Монетный двор и Банк работают как часы. Супруга Мокрица все так же души не чает в нем и в семафорах. И вроде для скуки нет не то что места, но даже и времени… И все же, когда первый паровой двигатель завоевывает Анк-Морпорк, Мокриц фон Липвиг снова в гуще событий и снова на коне! Заключительная книга трилогии о самом обаятельном мошеннике Плоского мира впервые на русском языке!

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