Подарок богини зимы, или Стукнутый в голову инопришеленец. Милена Завойчинская (книга, 2020) слушать онлайн

«Подарок богини зимы, или Стукнутый в голову инопришеленец» – фантастическая повесть Милены Завойчинской, жанр юмористическое фэнтези, романтическое фэнтези. Богиня зимы Цасси снова заскучала в своих ледяных чертогах. И вновь решила осчастливить кого-нибудь из смертных. Выбор вновь пал на Землю, подслушанный разговор вызвал у Цасси интерес. Ну что ж, будут и приключение, и любовь. Всe, как заказывали. Не нравится способ? Ну уж извините. У божественных сущностей свое понимание того,как смертным нужно прийти к счастью. Не хотят? Заставим. Не могут? Поможем. Так думать же нужно, когда озвучиваете свои желания. Придется Кнерину Нантару, советнику Тeмного властелина, оказаться в дальнем мире. А Ирине и ее дочке Полине приютить у себя найденного в сугробе стукнутого в голову инопришеленца с амнезией. Не отдавать же такого рогатого на опыты.



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