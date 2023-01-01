WinkАудиокнигиПод золотым дождем. Валентин Пикуль
Под золотым дождем. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза475 мин12+
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Сюжет
Миниатюры Валентина Пикуля – это ультракороткие романы, в которых биография личности спрессована до предела выразительности. Один журналист, довольно подробно ознакомившийся с творчеством Пикуля, писал: «Если бы Валентин Пикуль не написал ничего, кроме своих миниатюр, то и тогда бы он сыска�л себе славу российского О. Генри».
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