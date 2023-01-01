Под золотым дождем. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

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Миниатюры Валентина Пикуля – это ультракороткие романы, в которых биография личности спрессована до предела выразительности. Один журналист, довольно подробно ознакомившийся с творчеством Пикуля, писал: «Если бы Валентин Пикуль не написал ничего, кроме своих миниатюр, то и тогда бы он сыска�л себе славу российского О. Генри».



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