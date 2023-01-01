Под знаменем пророчества. Виталий Зыков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Власть над Торном манит многих. Выходят из лесов Светлые и Темные эльфы, бороздят воздушные океаны флотилии Нолда, а некроманты Тлантоса взывают к Тьме… Наступает смутное время, и вот уже звенят клинки в подземных городах гномов, а демоны Бездны штурмуют города беззащитных смертных. В мире, где на ветру развевается знамя пророчества, никто не сможет остаться над схваткой!



Под знаменем пророчества слушать на видеосервисе Wink.