Под знаком мантикоры. Алексей Пехов (книга, 2020) слушать онлайн

Действие книги происходит в вымышленной стране Таргере. Главный герой Фернан Руис де Суоза маркиз де Нарриа – капитан королевской контрразведки («василиск»), которому по плечу самые сложные и запутанные дела. Ему поручают расследовать убийство маршала кавалерии Таргеры, а также выяснить личность шпиона, подосланного северными соседями королевства. Задание становится для Фернана смертельно опасным, ведь в дело вовлечены служители местного культа, обладающие неограниченной властью и магическим даром, влиятельные вельможи, среди которых немало кровных врагов рода де Суоза, и некие таинственные силы, чьи цели и возможности – загадка для «василиска». Удастся ли Фернану уцелеть? Что в действительности происходит в королевстве? И что означает оставленный убийцей на месте преступления рисунок мантикоры – чудовища с телом крылатого льва и хвостом скорпиона? Ответы на эти вопросы вы получите, прослушав аудиоверсию романа. Алексей Юрьевич Пехов (род. 30 марта 1978) – известный российский писатель-фантаст, член Союза писателей России и Американской ассоциации писателей-фантастов (SFWA). Его роман «Под знаком мантикоры» по версии журнала «Мир фантастики» назван лучшим отечественным фэнтези 2004 года. музыка – audionautix.com



Под знаком мантикоры слушать на видеосервисе Wink.