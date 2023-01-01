Под южными небесами: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Биарриц и Мадрид. Николай Лейкин (книга, 1900) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию рассказ о путешествии супругов Николая Ивановича и Глафиры Семeновны Ивановых за границу – на популярный французский курорт Биарриц и в столицу Испании Мадрид. Супруги, знакомые слушателям по книге «Наши за границей», в своих поездках постоянно попад�ают в уморительно смешные ситуации.



Под южными небесами: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Биарриц и Мадрид слушать на видеосервисе Wink.