WinkАудиокнигиПод южными небесами: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Биарриц и Мадрид. Николай Лейкин
Под южными небесами: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Биарриц и Мадрид. Николай Лейкин (книга, 1900) слушать онлайн
1900, Аудиокнига
Русская литература, Юмор949 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Студия АРДИС предлагает вашему вниманию рассказ о путешествии супругов Николая Ивановича и Глафиры Семeновны Ивановых за границу – на популярный французский курорт Биарриц и в столицу Испании Мадрид. Супруги, знакомые слушателям по книге «Наши за границей», в своих поездках постоянно попад�ают в уморительно смешные ситуации.
Под южными небесами: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Биарриц и Мадрид слушать на видеосервисе Wink.