Под Южным Крестом. Луи Буссенар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имя Луи Анри Буссенара в России было известно давно в 1911 году напечатали собрание его сочинений в 40 томах. Куда только ни вела нас неуемная фантазия этого француза! Мы были свидетелями бурной юности Генриха IX. Вместе с капитаном «Сорви-голова» воевали в англо-бургской войне, следили за «Похитителями бриллиантов». «Под Южным Крестом» – гимн Австралии… А значит – загадочные аборигены зеленого континента, золотая лихорадка, бандиты, повешенные и, разумеется, трогательная чистая любовь снова не дадут нам уснуть до утра!



Под Южным Крестом слушать на видеосервисе Wink.