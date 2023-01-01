Под светом звезд. Иван Лик
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Под светом звезд. Иван Лик

Под светом звезд. Иван Лик (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика, Приключения70 мин0+

О книге

Лес живёт своей жизнью, он полон чудес и загадок. И чем дальше манит тебя лесная чаща, тем больше шансов заблудиться и увидеть совсем иной лес, с незнакомыми ранее обитателями. Такой лес, не найти вдоль проторенных тропинок. А уходя дальше, вглубь леса, никогда не знаешь, сумеешь ли вернуться прежним.

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Жанр
Фантастика, Приключения
Время
70 мин / 01:10

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