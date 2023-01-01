«Под маской любви»: признаки токсичных отношений. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иногда в отношениях мужчина ведет себя нечестно. Важно вовремя распознать это и пресечь на корню. Но к каким тревожным сигналам стоит прислушаться? Полезные советы из статей журнала Psychologies позволят избежать психологических травм и разочарований. Из этого дайджеста вы узнаете: • Какие отношения «токсичны»? • Каким бывает эмоциональное насилие и почему мы предпочитаем о нем молчать? • Как понять, что ваш партнер – абьюзер? • Почему мы продолжаем любить тех, кто делает нам больно?



«Под маской любви»: признаки токсичных отношений слушать на видеосервисе Wink.