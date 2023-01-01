Под бледным светом страха. Евгения Горская (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Лада уже сто раз прокляла себя за услужливость: зачем сказала подруге Рине, что квартира по соседству с ее собственной сдается? Жилье тут же снял брат Рины Стас и начал назойливо ухаживать за Ладой. Вовсе не желая проводить с ним вечер, она уехала к маме, а Стас в ее отсутствие умер, выпив отравленное вино. Вообще-то он предпочитал более крепкие напитки, кому же предназначалось вино – может, самой Ладе? Или Стас, который был журналистом, пострадал из-за своего расследования? Лада и другие знакомые Стаса, волей-неволей втянутые в эту историю, пытаются прояснить обстоятельства гибели журналиста – и, сами того не понимая, смертельно рискуют… Популярная писательница Евгения Горская представляет новый остросюжетный роман «Под бледным светом страха» из серии «Татьяна Устинова рекомендует». Его герои – наши современники, они живут в Москве и занимаются своими обычными делами, пока в их привычное существование не врывается опасное и непредсказуемое расследование.



Под бледным светом страха слушать на видеосервисе Wink.