Почти элита. Книга 2. Дана Данберг (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Почти элита» – роман, вторая книга цикла «Второй шанс попаданки», жанр приключенческое фэнтези, боевое фэнтези, любовное фэнтези. История Натальи Синельниковой, почти юриста, мажорки и попаданки, продолжается. Девушка движется в верном направлении, чтобы стать аристократкой, частью элиты нового мира. Но все не так просто. Чтобы получить хотя бы личное дворянство, мало быть магом, нужно быть хорошим магом, доказавшим это на деле. А до этого студентке первого курса Королевской магической академии еще очень далеко. Или нет? Может ли расследование похищений одаренных помочь ей занять положение в обществе? А может она хочет поймать злодеев по личным причинам, например, чтобы быть рядом с магистром Алеком Зеером?



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