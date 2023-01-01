Почтамт. Чарльз Буковски (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чарльз Буковски – один из крупнейших американских писателей ХХ века, представитель так называемого «грязного реализма». Несмотря на порою шокирующий натурализм, его тексты полны лиричности, даже своеобразной сентиментальности. Свой первый роман «Почтамт», посвященный его работе в означен�ном заведении и многочисленным трагикомическим эскападам из жизни простого калифорнийского почтальона, Буковски написал в 50 лет. На это ушло двадцать ночей, двадцать пинт виски, тридцать пять упаковок пива и восемьдесят сигар. Возрастное ограничение: 18 Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Почтамт слушать на видеосервисе Wink.