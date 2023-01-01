WinkАудиокнигиПочему вы? Как правильно объяснить клиентам, почему они должны выбрать именно вас. Игорь Манн,Анна Турусина
Почему вы? Как правильно объяснить клиентам, почему они должны выбрать именно вас. Игорь Манн,Анна Турусина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес122 мин12+
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Сюжет
Предложений много, а клиент один. По крайней мере, так видит ситуацию сам клиент. Он выбирает, у кого купить. У вас? А почему у вас, собственно? Почему вы – лучший выбор для него? От того, насколько грамотно вы ответите на этот вопрос, зависит… Да в общем-то, весь ваш бизнес и зависит. Если вы не сумеете это обосновать – прогорите. Если ответите убедительно – преуспеете. Здесь все о том, как отвечать правильно.
Почему вы? Как правильно объяснить клиентам, почему они должны выбрать именно вас слушать на видеосервисе Wink.