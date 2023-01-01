Почему вы? Как правильно объяснить клиентам, почему они должны выбрать именно вас. Игорь Манн,Анна Турусина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предложений много, а клиент один. По крайней мере, так видит ситуацию сам клиент. Он выбирает, у кого купить. У вас? А почему у вас, собственно? Почему вы – лучший выбор для него? От того, насколько грамотно вы ответите на этот вопрос, зависит… Да в общем-то, весь ваш бизнес и зависит. Если вы не сумеете это обосновать – прогорите. Если ответите убедительно – преуспеете. Здесь все о том, как отвечать правильно.



Почему вы? Как правильно объяснить клиентам, почему они должны выбрать именно вас слушать на видеосервисе Wink.