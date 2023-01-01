WinkАудиокнигиПочему дети убивают. Что происходит в голове у школьного стрелка. Питер Лангман
Почему дети убивают. Что происходит в голове у школьного стрелка. Питер Лангман (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Учебная и научная литература525 мин18+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»
Сюжет
В конце 1990-х годов массовое убийство в школе Колумбайн шокировало весь мир. С тех пор стрельба в школе стала своего рода эпидемией и давно вышла за границы США. Клинический психолог Питер Лангман проанализировал записи в блогах и дневниках, свидетельства одноклассников и учителей о школьных стрелках, чтобы попытаться ответить на вопрос: почем дети убивают? Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале
Почему дети убивают слушать на видеосервисе Wink.