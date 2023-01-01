Побелевший кавалерист. Артур Конан Дойл (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Рассказ «Побелевший кавалерист» входит в цикл «Архив Шерлока Холмса»: последний сборник из двенадцати рассказов о Шерлоке Холмсе, который был опубликованы в 1927 году. Эту историю нам рассказывает сам Шерлок Холмс. К нему обращается некий Джеймс М. Додд с просьбой разыскать его пропавшего друга, Годфри Эмсуорта. Его исчезновение выглядит подозрительно, а отец Годфри, кажется, что-то скрывает…



Побелевший кавалерист слушать на видеосервисе Wink.