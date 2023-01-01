WinkАудиокнигиПобеди прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра. Петр Людвиг
Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра. Петр Людвиг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология263 мин12+
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Сюжет
Каждому из нас случалось откладывать на потом важные дела, максимально затягивая их выполнение, занимаясь вместо них чем угодно
Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра слушать на видеосервисе Wink.