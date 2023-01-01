По земле как по небу. Схимонахиня Гавриила (Александрова)
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По земле как по небу. Схимонахиня Гавриила (Александрова)

По земле как по небу. Схимонахиня Гавриила (Александрова) (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература96 мин12+

Сюжет

В нашей книге мы расскажем о схимонахине Гаврииле (Александровой), о том, какой след она оставила в жизни людей, с которыми ее свел Бог на тяжелом жизненном пути. О матушке оставили свои воспоминания люди, для которых она была добрым ангелом в их жизни, кому помогала и словом и делом.

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