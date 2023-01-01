По ту сторону добра и зла. Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн

«По ту сторону добра и зла» – эпохальная работа великого немецкого философа Фридриха Ницше. Неслучайно автор предварил ее подзаголовком: «Прелюдия к философии будущего». Для Ницше было очевидно, что как ни называй существовавшую до него философию – старой, классической, академической, – она, по сути, превратилась в мертвое и никому не нужное Ничто. Значит, на месте тех, кого было принято называть «философами», должны появиться новые личности – смелые, оригинальные, создающие ценности, а не восхваляющие сухие, отжившие идеалы, которые были «маркированы» кем-то другим. Это же касается и морали – от нее нужно отсечь все лишнее. По мнению автора, «мораль рабов» отравляет и жизнь отдельного человека, и смысл истории и грозит превратиться в духовную тиранию. «Бог задохнулся в богословии, нравственность – в морали», – говорит Ницше и призывает бороться с «моральной тиранией» всеми возможными способами. Понятно, что поначалу подобные идеи вызвали отторжение и неприятие, потому Ницше долго не удавалось издать свою книгу, а когда наконец удалось, то ее продажи составили чуть больше 100 экземпляров. Сейчас же книга «По ту сторону добра и зла» – одна из самых известных и цитируемых работ Фридриха Ницше, а ее автор признан самым знаменитым философом XX века.



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