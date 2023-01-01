WinkАудиокнигиПо ту сторону добра и зла. Фридрих Ницше
По ту сторону добра и зла. Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература811 мин12+
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Сюжет
"По ту сторону добра и зла" – этапная работа Фридриха Ницше, в которой он обнаружил удивительную проницательность и предвосхитил катастрофические процессы будущего – распад европейской духовности и борьбу за мировое господство.
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