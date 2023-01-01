По ту сторону добра и зла. Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"По ту сторону добра и зла" – этапная работа Фридриха Ницше, в которой он обнаружил удивительную проницательность и предвосхитил катастрофические процессы будущего – распад европейской духовности и борьбу за мировое господство.



По ту сторону до�бра и зла слушать на видеосервисе Wink.