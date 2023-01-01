По следам лунных цветов. Алессандро Гатти (книга, 2020) слушать онлайн

В Листвянке приближается большой праздник, к которому готовятся все горожане. Вот и Клинкус вместе со своими друзьями вызвался собрать ингредиенты для самого вкусного в мире супа «Тысяча и один вкус». И в самый разгар подготовки рой пчeл принeс неожиданное известие: защитник Листвянки друид Гомниус пропал! А главный подозреваемый в таинственном исчезновении… Клинкус! Куда же на самом деле пропал друид? Клинкус и его друзья срочно должны разгадать эту тайну!



По следам лунных цветов слушать на видеосервисе Wink.