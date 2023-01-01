По следам Гоголя и другие рассказы. Владимир Гиляровский
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По следам Гоголя и другие рассказы. Владимир Гиляровский

По следам Гоголя и другие рассказы. Владимир Гиляровский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература188 мин12+
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Сюжет

Кроме знаменитой книги «Москва и москвичи», описывающей традиции, быт и нравы Москвы начала двадцатого века, перу Гиляровского принадлежат немалое число очерков и рассказов, освещающих многие стороны современной писателю жизни. В этот сборник вошли аудиоверсии некоторых из них.

По следам Гоголя и другие рассказы слушать на видеосервисе Wink.

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