По следам Гоголя и другие рассказы. Владимир Гиляровский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кроме знаменитой книги «Москва и москвичи», описывающей традиции, быт и нравы Москвы начала двадцатого века, перу Гиляровского принадлежат немалое число очерков и рассказов, освещающих многие стороны современной писателю жизни. В этот сборник вошли аудиоверсии некоторых из них.



По следам Гоголя и другие рассказы слушать на видеосервисе Wink.