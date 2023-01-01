По лезвию денег. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Привычная жизнь банковского служащего Серова в одночасье рушится. Он узнает о неизлечимой болезни, теряет работу, а для спасения дочери нужна дорогостоящая операция. И Серов превращается в таинственного Доктора. Его цель – заработать большие деньги и наказать своих врагов. Он изобретает фал�ьшивки для банкоматов, организует их рискованный сбыт, противостоит преступникам, водит за нос следствие. Но там, где большие деньги – всегда большие проблемы. Справится ли с ними Доктор?



По лезвию денег слушать на видеосервисе Wink.