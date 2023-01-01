По лезвию денег. Сергей Бакшеев
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По лезвию денег. Сергей Бакшеев

По лезвию денег. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы521 мин16+

Сюжет

Привычная жизнь банковского служащего Серова в одночасье рушится. Он узнает о неизлечимой болезни, теряет работу, а для спасения дочери нужна дорогостоящая операция. И Серов превращается в таинственного Доктора. Его цель – заработать большие деньги и наказать своих врагов. Он изобретает фальшивки для банкоматов, организует их рискованный сбыт, противостоит преступникам, водит за нос следствие. Но там, где большие деньги – всегда большие проблемы. Справится ли с ними Доктор?

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