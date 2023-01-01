По кромке удачи. Игра на выживание. Алексей Губарев
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По кромке удачи. Игра на выживание. Алексей Губарев

По кромке удачи. Игра на выживание. Алексей Губарев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика500 мин16+

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О книге

«Игра на выживание» – фантастический роман Алексея Губарева, первая книга цикла «По кромке удачи», боевая фантастика, космическая фантастика, попаданцы. Игра началась! Триллионы жителей десятка галактик приникли к своим головизорам, наблюдая за тем, как бойцы из сотен молодых миров бьются не на жизнь, а на смерть за право существовать. Победитель покупает жизнь для своей цивилизации, проигравший – заслуживает уничтожение всей планеты! И в эту мясорубку попадает наш соотечественник, да еще в напарники ему достается не оруженосец, как другим, а простой парнишка-детдомовец. Но русские, как известно, не сдаются!

По кромке удачи слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
500 мин / 08:20

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