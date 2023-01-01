WinkАудиокнигиПлутни Скапена (аудиоспектакль). Мольер (Жан-Батист Поклен)
Плутни Скапена (аудиоспектакль). Мольер (Жан-Батист Поклен) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Драматургия101 мин12+
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Сюжет
При всей живости и эмоциональности творчества Мольера важнейшей чертой его была интеллектуальность. Подняв французскую комедию до уровня большого искусства, Мольер сохранил ее органическую связь с народным фарсом. Исследуя широкие пласты жизни, Мольер отбирал черты, необходимые для изобра�жения определенных типов и данной все покоряющей страсти.
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