Плутни Скапена (аудиоспектакль). Мольер (Жан-Батист Поклен) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

При всей живости и эмоциональности творчества Мольера важнейшей чертой его была интеллектуальность. Подняв французскую комедию до уровня большого искусства, Мольер сохранил ее органическую связь с народным фарсом. Исследуя широкие пласты жизни, Мольер отбирал черты, необходимые для изобра�жения определенных типов и данной все покоряющей страсти.



Плутни Скапена (аудиоспектакль) слушать на видеосервисе Wink.