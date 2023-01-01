Площадь на колесах. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Выдающийся русский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940), автор знаменитого романа «Мастер и Маргарита», принeсшего ему мировую славу, написал также целый ряд рассказов и фельетонов. Эти произведения, лаконичные, ясные по форме, eмкие по содержанию, стали неотъемлемой частью отечестве�нной культуры: их отличают элегантность и остроумие, философский сарказм, увлекательные, порой фантастические сюжеты. Некоторые выражения из них стали крылатыми фразами и столь органично вошли в русский язык, что многие уже и не помнят об их происхождении. В сборник включены рассказы и фельетоны разных лет – с тем, чтобы осветить больше граней таланта Булгакова-рассказчика. Слушайте!



Площадь на колесах слушать на видеосервисе Wink.