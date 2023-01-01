ПлоХорошо. Окрыляющие рассказы, превращающие черную полосу во взлетную. Ольга Савельева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что такое кризис? Это переломный момент, крутой поворот. У этого слова нет негативного смысла, им его наделили мы сами. А ведь переломный момент – это всегда надежда, новые возможности и мечты. Так как же выбрать правильный «поворот»? Как найти в себе силы не цепляться за рухнувшее прошлое и сме�ло взглянуть в будущее? И, в конце концов, как прожить любые трудности так, чтобы они стал точкой отсчета в новой, лучшей жизни? Ольга Савельева собрала множество идей, чем можно заняться в кризис. Каждый из рассказов этой книги назван глаголом и потому не может не побуждать к действиям: мечтать, любить, искать! А с какого глагола начнете вы?



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