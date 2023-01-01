Плохая примета, или За мужем не пропасть. Алиса Квин
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Аудиокниги
Плохая примета, или За мужем не пропасть. Алиса Квин

Плохая примета, или За мужем не пропасть. Алиса Квин (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фантастика478 мин16+
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О книге

В выпускном классе в нашей школе преподает молодой учитель – студент-практикант. Красивый как бог, надменный и высокомерный. Только я одна вижу, что он не человек. У него светятся глаза, и я совершенно не помню, когда он появился. Что он забыл в нашей глуши, кого он ищет и почему ему позарез нужно на мне жениться? А у меня только появилась первая любовь. Я не хочу замуж за этого типа, я его боюсь до дрожи в коленях. Я просто так не сдамся!

Плохая примета, или За мужем не пропасть слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
478 мин / 07:58

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