Плоды просвещения (аудиоспектакль). Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Блистательная комедия великого русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828-1910). В Петербурге, в богатом доме Звездинцевых, в привычной утренней суматохе снуют слуги, беспрерывно звонят в дверь посетители: артелыцик от Бурдье с платьем и запиской для барыни, Сахатов Сергей Иванович, бывши�й товарищ министра, элегантный господин, свободный и интересующийся всем на свете, доктор, регулярно наблюдающий барыню, Яков-буфетчик, вечно виноватый, неловкий и пугливый. Между доктором и Сахатовым завязывается и обрывается разговор о спиритизме… Московский Художественный академический театр СССР им. М. Горького. Запись 1952 г.



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