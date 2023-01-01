Пленница. Татьяна Устинова, Павел Астахов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Новая книга Татьяны Устиновой и Павла Астахова из авторского цикла «Дела судебные» – увлекательный остросюжетный роман, где житейские истории переплетаются с судебными делами. «Скупой платит дважды». «Не зная брода, не суйся в воду»… Эти простые истины известны всем и каждому, но как отказ�аться от выгоды, когда она сама плывет в руки? Купившись на щедрое предложение, любимая сестра Лены оказывается в африканской тюрьме, и помочь ей некому. Придется строгой и неподкупной судье Елене Кузнецовой стать еще и адвокатом.





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