Племянник Рамо. Дени Дидро (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию произведение французского писателя, философа-просветителя Дени Дидро (1713-1784) «Племянник Рамо», написанное предположительно в 1760-е годы, но впервые опубликованное только в XIX веке. Современные исследователи считают его «вершиной художественного творчества Дидро». Сочинение Дидро представлено в виде диалога автора, направляющегося утром по своему обычаю в Кафе де ля Режанс, с встретившимся ему в Пале-Рояле племянником композитора Рамо (известная фигура в Париже того времени). Предвещая вызывающие до цинизма взгляды Руссо, племянник Рамо восхваляет воровство и паразитическую жизнь за чужой счёт. В издание включены также статья об авторе, замечания о книге и статья Вольфганга Гёте, посвящённая произведению. Аудиокнига записана также в форме диалога, что значительно облегчает восприятие текста.



Племянник Рамо слушать на видеосервисе Wink.