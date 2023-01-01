Плавающий город. Жюль Верн
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Плавающий город. Жюль Верн

Плавающий город. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения313 мин12+

Сюжет

В основе сюжета романа лежит романтическая история несчастной любви одного из друзей писателя и девушки, насильно выданной за муж за богатого негоцианта. Кульминация драмы разворачивается во время путешествия из Европы в Америку на борту океанского лайнера «Грейт Истерн», в просторечии называемого плавающим городом за свои размеры и предоставляемый комфорт пассажирам.

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