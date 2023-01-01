WinkАудиокнигиПлатон. Элевзинские Мистерии. Выпуск 7. Эдуард Шюре
Платон. Элевзинские Мистерии. Выпуск 7. Эдуард Шюре (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Эзотерика, Учебная и научная литература100 мин12+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет седьмую книгу «Платон» всемирно известного труда французского философа Эдуарда Шюре – «Великие посвященные», который был переведен на многие языки, включая русский. «Как все в мире, так и Греция имела свою зарю, свой полуденный свет и свой закат. Это закон времен, людей, народов, земель и небес. Орфей был посвященным в период ее зари, Пифагор во время полуденного солнца, Платон появился на закате эллинизма, на закате, горевшем пламенным пурпуром и превратившемся в розовое сияние новой зари человечества.» Э. Шюре, "Великие посвященные Люди назвали любовь Эросом, ибо он обладает крыльями. Боги назвали ее Птеросом, так как она имеет силу окрылять других. Платон, «Пир» ©
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